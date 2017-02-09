На острове Ява обнаружили четырех леопардов, которых считали погибшими

В министерстве окружающей среды Индонезии сообщили, что дикие кошки были обнаружены в заповеднике Чикапу в западной части острова с помощью скрытых камер, передает Русская служба Би-би-си.

У трех животных - желтый мех с черными пятнами, у четвертого мех полностью черного цвета. Оба эти окраса яванского леопарда считаются классическими.

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Ранее зоологи полагали, что яванские леопарды в Чикапу полностью вымерли из-за незаконной вырубки лесов, которые служат естественной средой обитания этих больших кошек. Камеры установили в джунглях, после того как натуралистам стали попадаться характерный звериный помет и следы.

Яванский леопард - редкий подвид, находящийся под угрозой исчезновения. По оценке Международного союза охраны природы, в дикой природе осталось не более 500 особей яванских леопардов.

Небольшое количество яванских леопардов живет в европейских и азиатских зоопарках.