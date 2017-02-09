В России официально стали продавать собачатину

Об этом сообщает передает российское информагентство FlashNord-Siberia.

Принадлежит пока не совсем привычный для россиян бизнес предпринимателю из Иркутска Александру Нечаеву. По его словам, на ферме выращиваются исключительно собаки азиатской породы нуреонги - они были специально выведены для употребления в пищу. Их мясо в Корее и Китае считается деликатесным и стоит хороших денег.

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Первая партия охлажденной собачатины, рассказал Александр Нечаев, поступила в продажу 29 января и состояла из 15 тушек. Вся она была раскуплена российскими любителями деликатесов в течение двух дней.

Правда, иркутский бизнесмен при реализации собачатины столкнулся с необычной проблемой: его группу "ВКонтакте", через которую велась торговля, заблокировала администрация этой социальной сети. Формальным поводом послужили содержавшиеся в ней "призывы к насильственным действиям", а причиной стали многочисленные жалобы зоозащитников. Впрочем, это решение Александр Нечаев собирается обжаловать.