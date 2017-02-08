Толстые тигры: в китайском зоопарке хищники страдают от ожирения (фото)

Лишний вес мешает им прыгать и развлекаться, поэтому, они только переваливаются с боку на бок, передает Metro.

В свою очередь, такое положение тигров вызвал беспокойство среди организаций, которые занимаются охраной природы. Когда амурские тигры живут в дикой природе, то они чрезвычайно быстрые и сохраняют хорошую форму, чтобы охотиться за добычей.

Однако бедные хищники из зоопарка, которые страдают от ожирения, могут только переворачиваться на полу.

Читайте такжеВ России раненая тигрица погибла, не дождавшись помощи от людей

Работники парка, в частности, говорят, что это нормально, когда тигры набирают вес в течение зимы, ведь весной они его обычно сбрасывают.

Организация по охране животных однако решительно не согласна, утверждая, что эти животные болеют.

"Эти тигры страдают от ожирения, это свидетельствует о совершенно неадекватной и неестественной диете, неадекватных возможностях для естественного поведения и физических упражнений, а также констатирует то, что они в неволе", - отметил представитель организации.