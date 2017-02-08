Редкая лягушка-пискунья впервые за полвека попалась на глаза ученым в Зимбабве

О находке рассказывается на официальном сайте органов по надзору за парками и дикой природой Зимбабве, передает "Газета.Ru".

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В настоящее время известны лишь 16 особей пискуньи. Лягушка считалась почти вымершей и числилась в Красной книге как вид на грани исчезновения с 2004 года. Но 1 декабря 2016 года ученые Франсуа Бекер и Роберт Хопкинс обнаружили четырех лягушек – трех самцов и одну самку – в области горы Чиманимани. Ученые сфотографировали лягушек и взяли у них образцы ДНК.

Ученые опасаются, что возможный рост популяции пещерных пискуний приведет к росту их контрабанды браконьерами. Власти Зимбабве пообещали сделать все возможное, чтобы предотвратить это.