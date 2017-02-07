Рада усилила охрану занесенных в Бернскую конвенцию редких животных и растений

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 248 народных депутатов из 357, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил член Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Павел Дзюблик, "целью принятия данного законопроекта является усиление охраны редких видов животных и растений, занесенных в Бернскую конвенцию". Так, документ приводит к требованиям этой конвенции ряд законодательных актов Украины.

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В частности, в законе “О животном мире” вводится норма, согласно которой предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возмещать убытки, причиненные ими вследствие нарушения законодательства в области охраны, использования и воспроизведения животного мира.

Размер компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного мира, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания устанавливается правительством.

В Лесном кодексе Украины определяется, что во время проведения заготовки древесины не допускаются вырубка и повреждение семенников и плюсовых деревьев, а также деревьев с гнездами редких видов птиц, занесенных в Красную книгу (черный аист, скопа, орлан-белохвост и другие), дуплистых и старых деревьев.

В законе “О природно-заповедном фонде Украины” отмечается, что на территории природных заповедников запрещается охота, рыболовство, лесокультурные работы, вырубка дуплистых деревьев, все виды экскурсий, кроме пешеходных, биотехнические мероприятия, сенокошения механизированными средствами, туризм, интродукция новых видов животных и растений, проведение мероприятий с целью увеличения численности отдельных видов животных сверх допустимую научно обоснованную емкость угодий, сбор коллекционных и других материалов, кроме материалов, необходимых для выполнения научных исследований.

Среди прочего, в законе "О защите животных от жестокого обращения" устанавливается запрет использовать для умерщвления животных пестициды с содержанием фосфида цинка.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях повышаются штрафы за ряд нарушений требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.