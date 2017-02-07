Спасение запорожских найденышей: в Харьков доставили четыреста летучих мышей (видео)

Из Запорожья в Харьков прибыли четыре сотни летучих мышей, которые были тщательно упакованные в картонные коробки, в них они проехали более 300 километров.

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В Харьков, где находится единственный в Украине центр реабилитации рукокрылых, животных отправили после того, как их - целую стаю, нашла запорожская семья во время ремонта на своем балконе, где летучие мыши обустроились на зимовку.

Запорожских найденышей передали в Харьковский центр реабилитации рукокрылых, где специалисты считают чудом то, что животные выжили.

Напомним, ученые установили, что язык летучих мышей на самом деле является одной из самых сложных в животном царстве.

В частности, вокализация мышей содержат информацию о том, кто их выдает, в каком контексте, ожидания ответа и даже конкретного получателя.