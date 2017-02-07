ВР установила ответственность за уничтожение среды обитания видов из "Красной книги"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 254 народных депутата из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в законе "О Красной книге Украины" определяется, что ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны, использования и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира, несут лица, виновные в ухудшении, уничтожении среды обитания (роста) видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины.

В законе "О животном мире" устанавливается, что право специального использования объектов животного мира прекращается в случае жестокого обращения с дикими животными (независимо от вида животных, формы совершения такого деяния и наступивших последствий).

Читайте такжеВ Мариуполе двум заводам дали разрешение на выбросы в атмосферу

Закон "О природно-заповедном фонде Украины" предусматривает, что для сохранения и воспроизводства коренных природных комплексов, проведения научно-исследовательских работ и выполнения других задач в природном заповеднике, в соответствии с проектом организации его территории и охраны природных комплексов допускается, среди прочего, осуществление противопожарных мероприятий и выборочного диагностического отстрела диких животных для ветеринарно-санитарной экспертизы, которые не нарушают режима заповедника.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях определяется, что введение в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, транспортных дорог, магистральных трубопроводов, коммунальных и других объектов, не обеспеченных оборудованием, что предотвращает вредное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 15 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее - от 3 до 7).

Читайте такжеСтепенью загрязнения воздуха в Мариуполе недовольна даже полиция: начато расследование

Засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 25 до 50 (ранее - от 5 до 10) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 100 (ранее - от 10 до 20).

Кроме того, нарушения требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 15 (ранее - от 1 до 3) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 14 до 50 (ранее - от 3 до 10).

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в Украине с января 2017 власть значительно усилит охрану вымирающих видов животных, занесенных в Красную книгу. Соответствующий указ подписала временно исполняющая обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.