В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов (видео)
20:23, 06 февраля 2017Спасение видов
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Шестеро пингвинов Гумбольдта живут в специальном аквариуме.
Посетители индонезийского ресторана получили возможность поесть в компании пингвинов
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Шестеро пингвинов Гумбольдта живут в специальном аквариуме.
Дважды в день гости ресторана могут зайти в помещение и покормить птиц рыбой.
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Ресторан на два года арендовал пингвинов в местном зоопарке.
Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников, которые требуют вернуть животных в дикую природу.
Как сообщал УНИАН, в сиднейском зоопарке родился детеныш лисы, очень похожий на покемона.
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