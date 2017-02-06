В индонезийском ресторане посетители могут поесть в компании пингвинов (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шестеро пингвинов Гумбольдта живут в специальном аквариуме.

Дважды в день гости ресторана могут зайти в помещение и покормить птиц рыбой.

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Ресторан на два года арендовал пингвинов в местном зоопарке.

Обеды с пингвинами вызвали возмущение местных зоозащитников, которые требуют вернуть животных в дикую природу.

Как сообщал УНИАН, в сиднейском зоопарке родился детеныш лисы, очень похожий на покемона.