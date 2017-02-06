На Харьковщине правоохранители задержали браконьеров: изъяты тушки убитых зайцев и оружие (фото)

"Во время патрулирования территории инспекторы сектора группы реагирования патрульной полиции возле села Николаевка увидели на автодороге двух неизвестных мужчин, одетых в камуфляж, у которых в руках находились охотничьи ружья", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Согласно сообщению, для проверки полицейские подъехали к гражданам.

"Оказалось, что 41 и 48-летние жители Харькова приехали на охоту, разрешения на нее у них не было, мужчины имели только разрешения на охотничьи ружья. В автомобиле, который стоял на обочине, находился в нетрезвом состоянии 54-летний гражданин, а также были обнаружены две заячьи тушки", - добавили в полиции.

Так, патрульными были составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), ч. 2 ст. 85 (нарушение правил использования объектов животного мира) КУоАП.

Патрульные вместе с гражданами последовали в Первомайский ОП, автомобиль помещен на штрафплощадку, ружья изъяты.