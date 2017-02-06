"Командная работа": в сети появилось видео, как сотни тысяч анчоусов превращаются в мощное "рыбье торнадо"

17:43, 06 февраля 2017
Спасение видов
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Телеканал BBC показал отрывок из документального фильма «Голубая планета», в котором снял формирование «рыбьего торнадо» из десятков тысяч анчоусов. 

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 Об этом сообщает Gizmodo.

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Явление было снято в юго-восточной части Тихого океана во время изменения течения, которые приносят с собой большое количество планктона. Они приманивают косяки анчоусов, вслед за которыми приплывают акулы и тунец.

Чтобы защититься от крупных хищников, анчоусы создают гигантский вращающийся вихрь из своих тел. Стратегия работает не всегда: акулы все же могут разбить огромный косяк на маленькие группы, за которыми легче охотиться.

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Теги: #видео#рыбы#торнадо