В сиднейском зоопарке родился детеныш лисы, очень похожий на покемона

Недавно сотрудники зоопарка впервые выпустили детеныша в открытый вольер и показали посетителям.

Об этом сообщает espreso.tv.

Гости зоопарка заметили, что маленький фенек выглядит как настоящий покемон.

Пол трехмесячного фенека пока не определили.

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"Детеныш начал проводить много времени на открытом воздухе. Мы наблюдаем, как он играет, катается на спине и гоняется за своими родителями", - рассказал сотрудник зоопарка Деб Прайс.

В зоопарке Таронга это первое рождение фенека с 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в Таиланде посетителей пустили в вольер с новорожденными тигрятами.