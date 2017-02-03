В Центральной Америке нашли новый вид акул (фото)

В Карибском море в районе Белиза американские зоологи обнаружили новый вид акул. Об этом говорится в статье в статье на сайте Флоридского университета.

Сообщается, что данные ученые получили, расшифровав ДНК одной из мелкоголових рыб-молотов (Sphyrna tiburo) пойманных в 2016 году.

"Анализ ДНК, проведенный Эндрю Филдсом из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, позволил команде, которая работает в Белизе, доказать, что местные акулы-молоты перестали скрещиваться с родственниками из Мексики и США несколько миллионов лет назад. За это время накопились генетические различия", - говорится в пресс-релизе.

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Отмечается, что пойманная рыба внешне не отличается от своих сородичей, впрочем имеет генетические отличия.

"Теперь мы должны определить диапазон каждого из этих видов отдельно и оценить независимо друг от друга угрозы для этих видов со стороны человека. К примеру, публикуются отчеты, акула-молот была почти уничтожена у берегов Бразилии. Находка нового вида подчеркивает, что мы не знаем точно, какие именно виды подвергаются уничтожению", - говорит ведущий автор исследования, Дамиан Чепмен.

Как сообщал УНИАН ранее, в Средиземном море у побережья Израиля неожиданно появились десятки акул. Посмотреть на стаи белоперых и песочных акул в город Хадера едут любители дикой природы и острых ощущений.