Тайские таможенники арестовали 3 тонны панцирей панголинов, находящихся под угрозой исчезновения
Контрабандный товар направлялся в Лаос.
Панцири панголинов были обнаружены в аэропорту Бангкока в мешках, прибывших из Конго, пишет Русская служба BBC.
Стоимость панцирей составляет, по предварительным подсчетам, около 800 тысяч долларов.
Это панцири примерно 6 тысяч животных, четыре вида которых, согласно Международной Красной Книге, находятся в уязвимом состоянии, два находятся в опасности еще два подвержены критической опасности.
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Мировой рынок подпольной продажи панголинов оценивается в 10 тысяч особей в год.
По максимальным оценкам зоозащитников, за последние 10 лет более миллиона панголинов, также известных как ящеры, были изъяты браконьерами из среды обитания.
Панголины покрыты особым чешуйчатым кератиновым панцирем. В Китае считается, что этот панцирь является лекарством от множества заболеваний, включая онкологические. Научного подтверждения этому нет.