СМИ: Дикого северного оленя в РФ уничтожают браконьеры и чиновники, счет убитых животных идет на сотни

То и другое - ценный товар, который полузаконным способом отправляется в Южную Корею и Китай, пишет "Новая газета".

По прогнозу сотрудников таймырского заповедника, через 7 лет, к 2025 году, от 500 тысяч голов в регионе останется 100-120. Дикий северный олень стремительно исчезает во всей арктической зоне России.

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«Может случиться, нам скоро будет нечего охранять», — говорит врио директора Института биологии Карельского научного центра РАН Виктор Илюха.

«Государству придется обратить внимание на проблему сохранения оленя как вида, иначе он останется в сказках, фильмах и зоопарках», — вторит ему Олег Суткайтис, директор Баренцево-Беломорского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Фонд разрабатывает стратегию по сохранению дикого северного оленя в арктической зоне РФ. Но чтобы воплотить ее, надо понять, что и в каком количестве подлежит охране.

По официальным данным, за год совокупное поголовье сократилось на 53 тысячи особей, составив на конец 2016 года, по данным Центрохотконтроля, 898 480 голов. Впрочем, и эта цифра условная. Формируется она исключительно на основании отчетов, предоставляемых раз в год регионами. Где-то данные берут «с потолка», копируя прошлогодние показатели до последней цифры, где-то сознательно завышают, получая право установить на отстрел квоту побольше (она зависит от величины популяции в районе).

Заведующий отделом мониторинга Центрохотконтроля Павел Павлов говорит, что данные о численности оленя, которые поступают в их ведомство из регионов, сплошь сфальсифицированы, называет их «круговоротом туфты в природе»: «Что творится с учетами, никто не знает, неизвестно, сколько у нас оленя и других животных!» У федеральных надзорных органов функцию контроля за численностью давно отняли.

На Ямале, где в 80-х обитало около 3 тысяч диких оленей, сейчас официально «дикаря» нет вовсе — вытеснен огромным домашним стадом. Нефтегазовый комплекс уничтожает места отёла и пастбища; оленеводы-частники выставляют изгороди на путях миграции оленя. Так полностью прекратилась многолетняя миграция стада из Надымского в Пуровский район. На Таймыре дикая популяция — чуть более 400 тысяч особей, но и это на 26% меньше, чем в 2009 году.

Полностью запретить охоту смогли в Карелии. После медийного скандала власти Мурманской области, разрешившие в прошлом году отстрел, также подали в федеральный центр ходатайство о продлении моратория на него. Правда, пока вопрос не решен, охота идет, лицензии проданы. Желающих добыть редкое копытное за символическую плату 1 тысяча рублей нашлось немало. При этом одна из двух популяций дикого оленя Кольского полуострова — краснокнижная. Однако в постановлении, подписанном губернатором Мариной Ковтун, указано просто: «Дикий северный олень».