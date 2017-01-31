В Украине запускают программу реабилитации бурых медведей, спасенных из цирков и частных зоопарков

Об этом во время подписания Меморандума о сотрудничестве сообщил профильный министр Остап Семерак, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«Мы сотрудничаем с фондом в сфере строительства очередного реабилитационного центра за деньги фонда, который будет расположен во Львовской области», - сказал Семерак.

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По данным пресс-службы, центр строится возле села Домажир Яворивского района.

Он уточнил, что этот центр (питомник) будет предназначен для бурых медведей, которых по решению суда заберут из цирков, частных зоопарков или других развлекательных заведений для дальнейшей реабилитации.

«В Украине существует проблема содержания бурых медведей в неволе, и есть более 30 судебных решений, которые обязывают государство забирать медведей из извращенных и жестоких условий содержания, которые были созданы в цирках или в других развлекательных заведениях... Сейчас у нас нет технических возможностей выполнить решения судов, поэтому совместные усилия вместе с фондом дадут нам возможность выполнить эти решения», - добавил министр.

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По его информации, на сегодня Минэкологии имеет один такой центр в нацпарке «Синевир», в котором содержится 19 медведей (максимально допустимое количество), а также фонд «Четыре лапы Интернешнл» уже построил питомник в Житомирской области.

«Для строительства питомников не хватает финансирования, также нам нужно получить новый опыт в решении таких проблем», - сказал министр, комментируя необходимость сотрудничества с фондом.

При этом фонд будет способствовать ведению учета медведей, а также оказывать ветеринарную помощь.

По мнению Семерака, украинское общество должно изменить свое отношение к цирковым представлениям, в которых используются бурые медведи.

«20-30 лет назад было абсолютно нормально для нас идти в цирк и смотреть, как медведи пляшут. А кто вникал: как учат медведей танцевать? Кто вникает, тот знает, что маленького медведя ставят на раскаленную металлическую плиту и включают музыку. Он тогда начинает «танцевать». Таким образом воспитывают рефлекс: когда медведь слышит музыку, он начинает танцевать... на самом деле раньше мы смотрели на издевательство», - отметил министр.

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По данным пресс-службы Минэкологии, в рамках сотрудничества министерство будет вести идентификацию и регистрацию бездомных животных, также будет заниматься стерилизацией.

Справка УНИАН. Фонд «Четыре лапы Интернешнл» - это международная некоммерческая организация по защите животных со штаб-квартирой в Вене (Австрия) и офисами в 11 странах. С 2012 года в Украине фонд оказывает помощь местным властям и центральным органам власти в сфере реализации гуманных методов контроля численности бездомных животных, а также защиты тех животных, которые были забраны из природной среды существования.

Бурые медведи занесены в Красную книгу Украины и находятся под защитой Бернской конвенции об охране дикой флоры, фауны и среды обитания в Европе, которая ранее была ратифицирована Украиной.