На территории нацпарка на Волыни экологи нашли два стада почти исчезнувших лесных зубров (фото, видео)

Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда природы в Украине (WWF).

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"Мы провели несколько загонных учетов и, к большому и приятному удивлению сотрудников нацпарка, нашли не одно, а целых два стада зубров – одно, в 9 голов включительно с теленком, на территории Зверевского охотничьего хозяйства, а второе стадо, которое собственно и стало неожиданностью – в 7 голов, тоже вместе с теленком, на территории угодий общества "Майдан Охотничий". Главное, что оба стада были засняты на видео, которые являются неопровержимыми доказательствами и благодаря которым Вы можете испытать чувства, которые нас охватывали", - поделились результатами учета в пресс-службе.

Экологи напомнили, что в первой половине ХХ века лесные зубры почти полностью были истреблены человеком и сохранились только в зоопарках, откуда снова были распространены по лесам Восточной Европы.

"Помимо увиденных двух стад, по следам на снегу на территории угодий "Майдана Охотничьего" учтено еще два крупных одиноких самца. Еще два самца зубра живут в лесу на территории большого вольера. Таким образом, суммарная численность учтенных зубров выглядит несколько оптимистичнее, чем предполагал национальный парк – суммарно целых 20 диких лесных быков до сих пор ходят по лесам Пущи, и, что особенно радует, среди них есть и молодые телята", - говорится в сообщении.

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Таким образом, убеждены экологи, после установления с помощью волонтеров точной численности, охотничьим хозяйствам уже труднее будет по-тихому отстреливать зубров, утверждая, что их меньше, чем на самом деле.

Также кроме зубров, волонтеры заметили на территории парка стаи кабанов, оленей и косуль.

Как напоминают экологи, Киверцовский национальный парк "Цуманская Пуща" был создан указом президента Украины в 2010 году, но его администрация начала существовать лишь в конце 2015 года. При этом во время создания парка лесной массив, где собственно обитают зубры и который должен стать неотъемлемой составляющей парка – заказника "Зубр" - было исключено из его границ. Таким образом, хоть зубр и является эмблемой парка, но в зимний период звери держатся за его пределами – на территории двух охотничьих хозяйств, где находятся под постоянной угрозой от проведения масштабных облавних охот на кабанов или оленей, во время которых умышленно или неумышленно жертвами могут стать сами зубры.