В России раненая тигрица погибла, не дождавшись помощи от людей

В РФ люди не успели спасти раненую самку амурского тигра. Животное погибло в ночь с 28 на 29 января, передает Центр «Амурский тигр».

Сообщается, что группе охотничьего надзора сообщили, что раненое животное находится в 60 км. от Лучегорска, недалеко от поселка Грибной.

Молодой тигр вышел на дорогу и спрятался под полуприцеп лесовоза. Однако, к тому моменту, когда на место, отмеченное очевидцами, прибыла оперативная группа охотничьего надзора, тигр уже не подавал признаков жизни.

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«Не смотря на то, что специалисты, с учетом расстояния 600 км, приехали достаточно быстро, они не смогли спасти тигрицу. Если быть объективными, у них не было шансов ей помочь, тигрица слишком поздно «обратилась» за помощью к людям. Сейчас же после первичного осмотра можно сказать, что тигр был сильно истощен, по сути «скелет». Одна из передних лап имеет сильные повреждения, из-за которого она не могла охотиться, что, скорее всего, и стало причиной ее голодовки. Экспертиза даст точные ответы на все вопросы, главный из которых, как и при каких обстоятельствах тигрица получила ранения», - сказал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамиль.

Между тем, также отмечается, что возможно тигрица получила ранения, попав в капкан. Впрочем, позже также отметили, что животное можно было спасти еще дней 7-10 назад, ведь уши и хвост у тигрицы уже отмерзли.

Как сообщал УНИАН, популяция индокитайского тигра в дикой природе Вьетнама стремительно сократилась за последние пять лет. В настоящее время в естественной среде живут не более пяти представителей самого крупного вида семейства кошачьих, когда еще в 2011 году их насчитывалось 30.