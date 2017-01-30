В Таиланде посетителей пустили в вольер с новорожденными тигрятами (фото, видео)

Трое тигрят родились в первый день китайско Нового года в зоопарке "Шрирарка", сообщает ТСН.

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Этим, уверены тайцы, принесли удачу себе и всем зоопарке. Пока малыши не отходят далеко от родителей и пьют только молоко. А в зоопарке уже предложили посетителям выбрать имена для малышей.