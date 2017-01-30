В Таиланде посетителей пустили в вольер с новорожденными тигрятами (фото, видео)
16:31, 30 января 2017Спасение видов
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Малышам исполнилось всего два дня.
Тигрятам исполнилось всего два дня / REUTERS
Трое тигрят родились в первый день китайско Нового года в зоопарке "Шрирарка", сообщает ТСН.
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Этим, уверены тайцы, принесли удачу себе и всем зоопарке. Пока малыши не отходят далеко от родителей и пьют только молоко. А в зоопарке уже предложили посетителям выбрать имена для малышей.
В Таиланде посетителей пустили в вольер, в котором живут новорожденные тигрята
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