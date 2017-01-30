Пятеро африканских гиеновидных собак родились в частном зоопарке под Киевом (видео)

Они продолжили потомство единственного в Украине и редкого в мире вида хищников, говорится в сюжете ТСН.

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Мама от малышей отказалась, потому выкармливать собак приходится ветеринарам. Все они здоровые и очень игривые.

Сейчас живут в одной комнате с работниками зоопарка, которых воспринимают, как родителей, и уже готовятся к взрослой жизни. Через неделю их планируют перевести в большой вольер.