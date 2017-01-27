В Украине хотят ужесточить наказание для браконьеров

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности председателя Государственного лесного агентства Украины Кристина Юшкевич.

"Например, сумма возмещения за лося увеличится до 80 тыс. грн (на сегодняшний день – 20 тыс. грн.), оленя европейского – до 60 тыс. грн (сегодня – 15 тыс. грн), оленя пятнистого – до 50 тыс. грн, лань – до 40 тыс. грн (сегодня – 10 тыс. грн), косули и муфлона – до 32 тыс. грн (сейчас – 8 тыс. грн). Аналогично и за незаконную охоту на птиц будут увеличены суммы возмещения (до 4 тыс. грн в зависимости от вида)", - говорится в сообщении.

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Также Юшкевич выступила с инициативой о внесении поправок в законодательство и пересмотреть применение уголовной ответственности за нарушение правил охоты.

"Будем инициировать, чтобы уголовная ответственность распространялась за нарушение правил охоты в результате добычи кабана, лань, оленей европейского и пятнистого, косули, лося, муфлона. Также необходимо увеличивать и штрафы (сейчас максимум 3400 грн, а планируется 17 тыс. грн, для должностных лиц – с 6800 до 34 тыс. грн) и сроки заключения", - отметила она.

"Нам необходимо внедрять европейскую культуру охоты. И над этим будем работать", - пообещала Юшкевич.