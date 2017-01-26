Экологи предлагают на 25 лет запретить в Украине охоту на лосей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 25 января в Орхусском информационно-просветительном центре Минприроды состоялось обсуждение целесообразности введения запрета на охоту на лося для спасения его популяции.

Предшествовали обсуждению этой тематики соответствующие обращения народного депутата Игоря Луценко, представителей профильных научных учреждений, общественных организаций и Общественного совета при Минприроды, который на своем заседании поддержал необходимость принятия срочных мер по охране популяции лося в Украине.

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По результатам обсуждения участники мероприятия предложили разработать нормативно-правовой акт о введении запрета охоты на лося в течение 25 лет на территории Украины, провести соответствующие научные исследования состояния популяции лося, принять меры для сохранения и восстановления его численности.

Согласно сообщениям СМИ, недавно в Черниговской области браконьеры расстреляли стадо лосей, убив вожака и беременную самку, еще четверо лосей были ранены.