"Они были изрешечены полностью – от шеи до хвоста": на Черниговщине жестоко расстреляли семью лосей (видео)

Браконьеры убили вожака стаи и беременную самку, еще четверо молодых раненых лосей разбежались по лесу, говорится в сюжете ТСН.

УАЗик лесной охраны не смог догнать квадроцикл с вооруженными охотниками. Объяснить их действия ничем, кроме жестокости, специалисты не могут.

"Есть такая методика, предположение, что когда убивают самца и самку, то молодняк держится где-то здесь, и его легче добить. Но это не охота – это просто уничтожение этой группы животных", - говорит зоолог Александр Вобленко.

Олег Огиенко, который делал вскрытие убитой самки, признается, что когда увидел в ее лоне два сформированных эмбриона, не смог сдержать слез. "Это нелюди могли делать такое. Они были изрешечены полностью – от шеи до хвоста, по десять пулевых ранений в каждом", - рассказал он.

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На месте происшествия нашли несколько десятков специфических гильз. Калибр похож на тот, который используется для полуавтоматического ружья Ремингтон.

"Такие калибры, как правило, регистрируются. Это очень дорогое оружие, она проходит регистрацию", - говорит председатель УООР Нежинского района Алексей Могилев.

В полиции подтверждают, что собранные гильзы – это хорошая зацепка, но на официальные выводы баллистической экспертизы придется ждать несколько месяцев.

"У нас есть шанс раскрыть это преступление. После проведения всех экспертиз будет установлено точно, из какого оружия стреляли и кто владелец", - заверил представитель правоохранителей Черниговщины Сергей Брыль.

Если полицейские смогут найти браконьеров, тем грозит три года заключения и 60 тысяч гривень штрафа.

Ранее в Сумской области по факту незаконной охоты должностным лицом на зубра, занесенного в Красную Книгу, прокуратура начала досудебное расследование.