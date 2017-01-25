В бельгийском зоопарке показали новорожденного жирафенка

Жирафа по имени Мегара рожала впервые, и хотя смотрителей в то время не было, все прошло хорошо и для мамы, и для малыша, говорится в сюжете ТСН.

Пол жирафенка еще не известен, так же, как и имя, которое традиционно выберут путем голосования из трех самых популярных. Пока малыш делает первые неуверенные шаги, каждый желающий может предложить, как его назвать. Единственное условие – имя должно начинаться с буквы "С".

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые допускают существование на планете Земля аж четырех видов жирафов, а не одного, как считалось ранее.

В середине прошлого года ученые исследовали митохондриальные ДНК жирафов на территории суб-сахарской Африки и пришли к выводам, что различия внутри одного вида настолько поразительны, что их можно приравнять к различиям между полярным и бурым медведями.