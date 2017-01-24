В России популяция волков достигла угрожающих размеров, превышая норму в два раза

В российских лесах в настоящий момент живет 50 тысяч волков, пишет ТАСС. По мнению экспертов, это вдвое больше, чем необходимо для нормальной работы экосистемы. Каждый год волки уничтожают домашний скот, нанося ущерб примерно на 10-12 млрд рублей (примерно 168 – 200 миллионов долларов).

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Так, в одних регионах, которые страдают от хищников, работают программы финансового поощрения охотников, которые добывают волков и, тем самым, регулируют их численность. Для других российских регионов, напротив, свойственен рост волчьих стай, которые не сдерживают, поскольку средств для этого в региональных бюджетах нет.

Например, российская Якутия за год потеряла от нападений хищников более 600 млн рублей (примерно 10 млн долларов): в 2016 году звери уничтожили в республике более 6,8 тыс. оленей и 140 лошадей, из-за чего в оленеводческих хозяйствах отмечают значительное снижение поголовья.

Как отмечается, в Якутии работают 40 бригад волчатников, шкуры хищников принимают по цене 20 тыс. рублей (примерно 335 долларов) за одну взрослую особь.

На Камчатке, где также действует программа премирования охотников за добычу волков, в 2017 году решили увеличить ее финансирование в два раза.

Но не все регионы России справляются с засильем хищников. Особенно тяжело приходится тем субъектам, которые не могут оплачивать труд волчатников либо платят им небольшие премии.

Как отмечается, именно в эти территории хищники "вцепились волчьей хваткой".