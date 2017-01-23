На Ивано-Франковщине экологи работают над восстановлением популяции оленей (фото)

Об этом сообщается на странице Галицкого центра реабилитации диких животных в Facebook.

"Занимаемся восстановлением популяции диких животных с последующим освобождением в безопасные от охотников места. Семья оленя благородного формировалась постепенно. Сначала в центр привезли беззащитного месячного малыша из Львовской области, который потерял свою маму", - рассказывают экологи о первм олене центра, которого назвали Цезарем.

Впоследствии к годовалому самцу привезли двух олениц-сверстниц, выращенных в вольерному хозяйстве Винницкой области. Животные были спасено от неминуемой смерти, ведь их разводили для охоты.

Позже в семье оленей из Галицкого центра родилась самка оленя. Экологи надеются на пополнение и в этом году.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в регион дельты Дуная из Карпат было перевезено экспериментальное стадо из 14 буйволов, а уже в декабре у них родился первый детеныш.

Экологи отмечают, что водяные буйволы выполняют множество экологических функций и должны способствовать улучшению состояния пойменных экосистем дельты Дуная и Придунайских озер.