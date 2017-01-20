В Украине усилили охрану растений и животных из Красной книги

Соответствующий указ подписала временно исполняющая обязанности председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич.

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"Сегодня подписала приказ об ужесточении охраны краснокнижных видов растений и животных на территориях учреждений природно-заповедного фонда Гослесагентства. Охрана краснокнижных птиц, в частности, предусмотрена и в новых Санитарных правилах в лесах Украины. Обязала обеспечить выделение и надлежащий учет охранных участков при лесоустройства, а также комплекс организационных и лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение и охрану мест обитания редких и исчезающих видов животных и птиц", - написала Кристина Юшкевич в Facebook.

Она отметила, что дополнительные меры необходимы для усовершенствования режима сохранения флоры и фауны. Юшкевич добавила, что на основе проведенных мероприятий внесут дополнительные изменения и дополнения к нормативно-правовых актов, касающихся сферы лесохозяйства.