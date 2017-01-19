В Китае зооактивисты устроили праздничный обед для спасенной из-под ножа курицы (фоторепортаж)
13:20, 19 января 2017Спасение видов
244
Цель мероприятия - способствовать распространению веганских блюд в наступающем году Петуха.
В Пекине активисты по защите животных из группы "За этичное обращение с животными" (PETA) организовали праздничный обед для спасенной курицы по кличке Черри.
Зоозащитники приготовили для птицы свежие овощи и пирожные.
Обед был организован ПЕТА с целью способствовать распространению веганских блюд в наступающем году Петуха.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter