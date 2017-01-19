В Китае зооактивисты устроили праздничный обед для спасенной из-под ножа курицы (фоторепортаж)

В Пекине активисты по защите животных из группы "За этичное обращение с животными" (PETA) организовали праздничный обед для спасенной курицы по кличке Черри.

Зоозащитники приготовили для птицы свежие овощи и пирожные.

Обед был организован ПЕТА с целью способствовать распространению веганских блюд в наступающем году Петуха.