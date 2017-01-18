Старейшая в мире панда отмечает день рождения в китайском зоопарке (видео)

Целый день панде разрешили лакомиться фруктовым тортом, а также надели на нее корону.

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По человеческим меркам Бази исполнилось сто лет, и за такую долгую жизнь она сменила два зоопарки и даже стала талисманом местных спортивных соревнований.