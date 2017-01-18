Старейшая в мире панда отмечает день рождения в китайском зоопарке (видео)
14:30, 18 января 2017Спасение видов
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Панде по кличке Бази исполнилось 37 лет, и работники зоопарка устроили для нее вечеринку.
Панда Бази / REUTERS
Целый день панде разрешили лакомиться фруктовым тортом, а также надели на нее корону.
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По человеческим меркам Бази исполнилось сто лет, и за такую долгую жизнь она сменила два зоопарки и даже стала талисманом местных спортивных соревнований.
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