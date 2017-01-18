Старейшая в мире панда отмечает день рождения в китайском зоопарке (видео)

14:30, 18 января 2017
Спасение видов
234

Панде по кличке Бази исполнилось 37 лет, и работники зоопарка устроили для нее вечеринку.

Панда Бази / REUTERS

Целый день панде разрешили лакомиться фруктовым тортом, а также надели на нее корону.

Читайте такжеВ США умерла старейшая в мире горилла (фотогалерея)

По человеческим меркам Бази исполнилось сто лет, и за такую долгую жизнь она сменила два зоопарки и даже стала талисманом местных спортивных соревнований.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #животные