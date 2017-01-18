В США умерла старейшая в мире горилла (фотогалерея)

Как сообщили в зоопарке города Колумбус в штате Огайо, горилла по прозвищу Коло спокойно умерла во сне, передает Русская служба Би-би-си.

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Тело гориллы будет кремировано, после чего ее похоронят в зоопарке. Также будет проведено исследование, чтобы понять причины ее смерти. В зоопарке не замечали признаков того, что Коло себя плохо чувствует, хотя недавно у нее удалили злокачественную опухоль.

Коло родилась в 1956 году. Она стала первой гориллой в мире, которая родилась в неволе. За свою долгую жизнь она стала мамой трех горилл, а также бабушкой 16 горилл. Ее дочь Эмми стала первым представителем второго поколения горилл, рожденных в неволе.

В декабре в зоопарке отпраздновали ее шестидесятилетие. Коло прожила примерно на 20 лет дольше, чем в среднем живут гориллы.