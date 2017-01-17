В Перу жертвами аномальных морозов стали сотни тысяч альпак

В Перу местные парнокопытные - альпаки - оказались на грани вымирания из-за климатической аномалии. Об этом сообщает National Geographic.

Читайте также"Шкуры сдираются живьем": зоозащитники показали "старания" вьетнамских фермеров для ведущих модных брендов

Издание отмечает, что с августа прошлого года здесь долго держалась засуха, а затем ударили морозы, и на пастбищах замерзла трава. Альпаки (Vicugna pacos), обитающие на высокогорьях, уже были ослаблены после засухи, потому даже краткосрочное отсутствие доступа к корму оказалось критичным: они не смогли пережить голод и умерли.

Больше всего животных погибли в районе города Аякучо на юге страны: здесь крестьяне, разводящие альпаков, потеряли от 30 до 50 животных на семью. Общее число погибших парнокопытных превышает 180 000, при этом фермеры подчеркивают, что речь идет о взрослых особях, а холод не пережили еще тысячи малышей.

В регионе продолжаются проблемы, вызванные изменением климата: морозы сменились ливнями, которые привели к наводнениям. Экстренная эвакуация потребовалась жителям восточной части Перу, где залитыми оказались целые населенные пункты.

Уровень воды в реках поднялся почти на два метра; людям пришлось спасаться, залезая на деревья. Количество погибших от наводнения домашних животных пока не подсчитано.