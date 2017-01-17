Гигантский аллигатор "Мистер Горбун" устроил переполох во Флориде (видео)

По оценке специалистов, длина рептилии составляет до 4,5 метров, а его вес может достигать 350 килограммов. Местные жители окрестили гиганта «мистер Горбун».

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Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

В мае 2016 года сообщалось о гигантском аллигаторе, снятом на поле для гольфа в городе Пальметто, штат Флорида. За два дня видео посмотрели более 450 тысяч раз.