Гигантский аллигатор "Мистер Горбун" устроил переполох во Флориде (видео)
12:45, 17 января 2017Спасение видов
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Недалеко от американского города Лейкленд, штат Флорида, замечен гигантский аллигатор. Видео, запечатлевшее рептилию, собрало более пяти тысяч лайков в Facebook и вызвало наплыв посетителей в заповедник, сообщает телеканал WTSP.
Туристы, которым перешел дорогу гигантский аллигатор, запомнят этот момент на всю жизнь / скриншот
По оценке специалистов, длина рептилии составляет до 4,5 метров, а его вес может достигать 350 килограммов. Местные жители окрестили гиганта «мистер Горбун».
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Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.
В мае 2016 года сообщалось о гигантском аллигаторе, снятом на поле для гольфа в городе Пальметто, штат Флорида. За два дня видео посмотрели более 450 тысяч раз.
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