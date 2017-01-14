В Германии ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку
06:57, 14 января 2017Спасение видов
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В Берлинском зоопарке ветеринарам впервые удалось приблизиться к новорожденному полярному медвежонку.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
К детенышу медведица никого не подпускала почти два месяца. И только теперь ветеринарам удалось убедиться, медвежонок – мальчик.
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REUTERS
Он хорошо откормленный материнским молоком, ведь весит более четырех с половиной килограмма.
Имени у малыша пока нет. Все предложения работники зверинца совместно с двумя местными газетами будут собирать до конца января. Говорят, что имя может быть не обязательно немецким.
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