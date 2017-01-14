В Германии ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку

06:57, 14 января 2017
Спасение видов
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В Берлинском зоопарке ветеринарам впервые удалось приблизиться к новорожденному полярному медвежонку.

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

К детенышу медведица никого не подпускала почти два месяца. И только теперь ветеринарам удалось убедиться, медвежонок – мальчик.

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REUTERS

Он хорошо откормленный материнским молоком, ведь весит более четырех с половиной килограмма. 

Имени у малыша пока нет. Все предложения работники зверинца совместно с двумя местными газетами будут собирать до конца января. Говорят, что имя может быть не обязательно немецким.

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Теги: #медвежонок