В Германии ветеринары впервые смогли приблизиться к новорожденному полярному медвежонку

Об этом говорится в сюжете ТСН.

К детенышу медведица никого не подпускала почти два месяца. И только теперь ветеринарам удалось убедиться, медвежонок – мальчик.

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Он хорошо откормленный материнским молоком, ведь весит более четырех с половиной килограмма.

Имени у малыша пока нет. Все предложения работники зверинца совместно с двумя местными газетами будут собирать до конца января. Говорят, что имя может быть не обязательно немецким.