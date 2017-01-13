В доме индийского контрабандиста нашли более 6 тысяч черепах (фото)

В Индии в городе Амети в доме контрабандиста изъяли 6 430 живых черепах, передает UPI.

Сообщается, что в доме во время обыска было обнаружено гигантских триониксов и лопастных черепах, которые находятся под угрозой исчезновения. Некоторые животные были упакованы в мешки, другие лежали на земле.

Черепах планируют выпустить на волю. Сейчас рептилии ожидают суда, который и решит их дальнейшую судьбу.

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Отмечается, что обычно контрабандисты доставляют черепах в Калькутту, а затем переправляют в Китай, Бангладеш, Мьянму, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, где их используют для еды, приготовления лекарств, а также в качестве элементов фэншуй.

Как сообщал УНИАН, в реки Боливии выпустили больше ста тысяч черепах ради сохранения их популяции в дикой природе.

Отмечается, что летние черепахи почти исчезли из местных водоемов, ведь их мясо и яйца очень питательны, и популярные среди охотников. В свою очередь, чем меньше становилось черепах, тем больше страдала экосистема.