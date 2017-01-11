Ученые назвали в честь Дэвида Боуи найденного на Кубе моллюска-хамелеона

Об этом сообщает El Tiempo.

Автором открытия является сотрудник службы биоразнообразия Канарских островов Леопольдо Моро. По словам ученого, моллюск меняет цвет от прозрачного до серого, что является редкостью для беспозвоночных.

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Имя Боуи было выбрано для голожаберного именно потому, что на протяжении всей карьеры британский исполнитель многократно менял свои образы на сцене во время концертов и музыкальных клипах.

Ранее сообщалось о том, что в честь американского дизайнера Майкла Корса назвали орхидею в Национальном саду орхидей в Сингапуре.