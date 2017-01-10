Ученые узнали о рекордных полетах птиц ради спаривания

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Nature.

В некоторых областях обитания дутышей численность самцов намного превышает численность самок, поэтому поиск партнеров вдали увеличивает их шансы на продолжение рода, выяснили специалисты.

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Однако ученые пока не поняли, по какому принципу птицы выбирают пункт назначения полета, но на данный момент им достоверно известно о 23 таких местах размножения на всем земном шаре.

Известно, что наибольшей склонностью к такого рода перелетам обладают дутыши, живущие на Аляске. Также эксперты открыли, что в период размножения самцы куликов уменьшают продолжительность сна и могут спариваться с самками в нескольких местах.

Ранее сообщалось о том, что Международный союз охраны природы добавил в Красную книгу более 740 новых видов птиц, в том числе 13 вымерших.