В Южной Корее зоозащитники спасают от съедения около 200 собак (фоторепортаж)

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что зоозащитникам понадобится несколько недель, чтобы спасти и вывезти всех собак на ферме в США, где их впоследствии смогут взять в семьи.

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Как известно, практика употребления собачьего мяса глубоко укоренилась в корейской культуре, однако в последнее время идет на спад. Становится все более популярным иметь домашних животных.

Традиция употреблять мясо собак в пищу существует и в других странах Азии - на Филиппинах, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Таиланде. На Тайване собачье мясо было запрещено к употреблению в 2001 году.