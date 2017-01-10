В Южной Корее зоозащитники спасают от съедения около 200 собак (фоторепортаж)
11:06, 10 января 2017Спасение видов
202
Защитники животных спасают с фермы в Южной Корее около 200 собак, которых выращивали для съедения.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что зоозащитникам понадобится несколько недель, чтобы спасти и вывезти всех собак на ферме в США, где их впоследствии смогут взять в семьи.
Читайте такжеВ Днепре спасатели достали собаку из бетонной ловушки (фоторепортаж)
Как известно, практика употребления собачьего мяса глубоко укоренилась в корейской культуре, однако в последнее время идет на спад. Становится все более популярным иметь домашних животных.
Традиция употреблять мясо собак в пищу существует и в других странах Азии - на Филиппинах, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Таиланде. На Тайване собачье мясо было запрещено к употреблению в 2001 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter