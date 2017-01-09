Лебеди оказались в ледяном плену на озере в Крыму

Об этом сообщают "Новости Крыма", ссылаясь на волонтеров евпаторийского фонда помощи бездомным животным.

«Вода у берега полностью забита ледяной кашей, в которой уже с очень большим трудом двигаются лебеди. Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же», — отметили волонтеры.

В МЧС сообщили, что спасение лебедей не входит в их обязанности, однако согласились помочь «чисто по-человечески».

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«Были привлечены и водолазы, чтобы вывести стаю с снежной жижи на чистую воду. Еще два лебедя обессилели настолько, что выбраться уже не смогли. Их отловили и передали волонтерам для отогрева в тепле», — сообщили в общественной организации.

Защитники животных сетуют, что лебеди на озере Сасык-Сиваш нужны только в туристический сезон. Тогда о них с удовольствием говорят, проводят конкурсы на лучшую беседку, обещают организацию природного заказника. Сезон проходит, и проходит интерес.