В США в парке развлечений умерла косатка, убившая несколько человек

В парке развлечений SeaWorld в Орландо по неназванным причинам умер самец косатки по кличке Тиликум. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеОт Антарктиды скоро отколется огромный айсберг

Он получил печальную известность после того, как в 2010 году убил женщину-тренера Дон Бранчоу. Помимо Бранчоу, Тиликум также лишил жизни еще двух человек.

Руководство SeaWorld сообщило, что у животного в последние месяцы наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, однако не уточнило, какие именно. Причина смерти косатки на данный момент не объявлена.

Издание отмечает, что зоозащитники сняли о судьбе Тиликума документальный фильм "Черный кит", основная мораль которого - китообразных не следует держать в океанариумах.

После гибели Бранчоу в феврале 2010 года выступления в океанариуме прервали на два дня.

Сообщается, что активисты из общества защиты животных PETA говорят, что неоднократно просили руководство SeaWorld не использовать в своих шоу китов, для которых самый большой бассейн океанариума - то же самое, что для человека ванна.

Администрация SeaWorld после инцидента пересмотрела правила безопасности и запретила людям находиться в воде вместе с китами.

"Тем не менее, в феврале 2012 года пять дельфинов-косаток были признаны истцами в судебном процессе против флоридского аквапарка по делу о наделении их теми же конституционными гарантиями защиты от рабства, которыми обладают люди", - говорится в сообщении.

После негативного общественного резонанса руководство SeaWorld объявило об окончании программы по выращиванию косаток.