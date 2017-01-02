В Черновицкой области в пруду нашли более 20 мертвых лебедей

Как сообщили УНИАН в Главном управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, сегодня специалисты ведомства получили сообщение от жителей Чертории о том, что на озере стали массово гибнуть птицы.

«В течение часа инспекторы Госпродпотребслужбы Кицманского района и Государственной больницы ветеринарной медицины этого района выехали на место происшествия. Совместно с работниками УГСЧС Украины в Черновицкой области было собрано из пруда 16 мертвых птиц, которые доставлены в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели», - сообщил начальник службы Александр Александрюк.

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Он добавил, что впоследствии на берегах озера было найдено еще пять трупов лебедей.

Работники Черновицкой региональной лаборатории ветеринарной медицины подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания. Для того, чтобы узнать окончательную причину гибели лебедей, специалисты ожидают подтверждения диагноза из научно-исследовательского института.

В то же время представители управления Госпродпотребслужбы призвали жителей Черновицкой области временно воздержаться от посещения озера в Чертории.

Справка УНИАН. Ежегодно зимой на озеро в село Чертория Кицманского района Черновицкой области прилетает примерно 200-300 особей лебедей-шипунов. Они поселяются на пруду и проживают здесь до окончания зимы. Согласно информации местных орнитологов, лебеди слетаются в Черторию в связи с тем, что вода в этом озере замерзает только при очень сильных морозах.

Птицы питаются преимущественно водорослями, однако туристы и жители Чертории также кормят лебедей.