В Британии появился на свет детеныш редкого подвида жирафов

17:44, 29 декабря 2016
Спасение видов
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Жирафенок родился в Честерском зоопарке 26 декабря.

Жирафы получили праздничное угощение по Сиднейского зоопарка / Фото Rick Stevens

В британском Честерском зоопарке родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения жирафа Ротшильда, сообщила Русская служба ВВС.

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Эти животные аходятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения среды их обитания.

Сотрудники зоопарка называют новорожденного лучшим рождественским подарком, о котором они могли мечтать.

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Теги: #Британия#жираф