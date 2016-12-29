В Британии появился на свет детеныш редкого подвида жирафов
17:44, 29 декабря 2016Спасение видов
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Жирафенок родился в Честерском зоопарке 26 декабря.
Жирафы получили праздничное угощение по Сиднейского зоопарка / Фото Rick Stevens
В британском Честерском зоопарке родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения жирафа Ротшильда, сообщила Русская служба ВВС.
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Эти животные аходятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения среды их обитания.
Сотрудники зоопарка называют новорожденного лучшим рождественским подарком, о котором они могли мечтать.
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