В Британии появился на свет детеныш редкого подвида жирафов

Жирафенок родился в Честерском зоопарке 26 декабря.

В британском Честерском зоопарке родился детеныш находящегося под угрозой исчезновения жирафа Ротшильда, сообщила Русская служба ВВС. Читайте такжеКанадец подрался с пумой, чтобы спасти свою собаку Эти животные аходятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения среды их обитания. Сотрудники зоопарка называют новорожденного лучшим рождественским подарком, о котором они могли мечтать.

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