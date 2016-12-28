Ученые научились предсказывать цветение воды

О результатах работы они рассказали в журнале PNAS, передает "Газета.Ru".

Ученым удалось разработать систему автоматического мониторинга, которая фиксирует быстрый рост водорослей и уменьшение количества кислорода в воде. Эти данные позволяют вовремя пресечь начинающееся цветение. Поставленные на нескольких озерах в штате Мичиган в США эксперименты подтвердили эффективность метода.

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Цветение воды нередко становится причиной гибели рыбы – водоросли вытесняют другие растения, которые погибают и становятся пищей бактерий. Чем больше пищи – тем больше бактерий и тем меньше в воде остается кислорода. Его нехватка приводит к смерти многих рыб. Кроме того, некоторые виды водорослей токсичны и попадание их в организм людей или домашнего скота также может оказаться смертельно.