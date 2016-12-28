Закарпатские лесоводы установили скворечники для зимующих птиц

Цель акции - помощь зимующим птицам в виде установок кормушек и организации непрерывной подпитки возле них, сообщает пресс-служба Закарпатского ОУЛОХ.

Для воплощения акции лесоводы развесили по всей территории области скворечники и синичники. В среднем на одном гектаре расположены 4-5 скворечников. Ведь много видов птиц, просто не находят условий для гнездования в лесах. А благодаря кормушкам увеличивается процент птиц в лесах и, соответственно, идет постепенное сохранение леса.

Больше всего работы по изготовлению скворечников для птиц выполнили ученические лесничества государственных предприятий Великобычковского, Ясинянского, Раховского, Межгорского, Воловецкого, Ужгородского и Должанского лесных хозяйств.

Такие меры были предприняты юными лесоводами во всех лесхозах, где существуют школьные лесничества. В целом они охватывают более 400 учеников.

Лесоводы Закарпатья рассказывают, что практически все скворечники были заселены синицами и воробьями.

Повышение численности насекомоядных птиц в насаждениях сдерживает нарастание массового размножения вредителей.

Увеличение популяции птиц - это длительный процесс, который занимает не один год. Только через несколько лет можно будет делать первые выводы об успешности проекта и проверять, снизилось ли количество поврежденных лесов и стало больше птиц на Закарпатье.