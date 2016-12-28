В Ривненском зоопарке поселились 29 попугаев-монахов

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского зоопарка.

"Калита или попугай-монах – необычный попугай, который имеет уникальные привычки гнездования. Живут они большими колониями, строя одно огромное "многоквартирное" гнездо. В Ривненский зоопарк приехали 29 попугаев, которые с наступлением гнездового периода будут нас удивлять своими архитектурными и дизайнерскими способностями", - рассказывают в зоопарке.

Отметим, хотя родиной попугаев-монахов является Южная Америка, однако во многих европейских городах они уже стали достаточно распространенными обитателями. Например, в Испании они иногда даже не уступают по численности голубям.

Как сообщал УНИАН, ранее СІТЕЅ запретила международную торговлю серыми африканскими попугаями.