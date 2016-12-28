"Морские коровы" находятся под угрозой исчезновения - ООН

Об этом пишет Центр новостей ООН.

По данным экспертов Программы ООН по защите окружающей среды, эти морские травоядные млекопитающие страдают в результате браконьерства, загрязнения прибрежных вод и сокращения популяции водорослей. Они нередко получают смертельные травмы в результате столкновений с судами.

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Эксперты программы напомнили о проекте по сохранению дюгони и тропических водорослей в прибрежных водах Индонезии, Мадагаскара, Малайзии, Мозамбика, Соломоновых островов, Шри-Ланки, Тимора-Лешти и Вануату.

Морские коровы, которые послужили прототипами мифических русалок, водятся около берегов на глубине не более 20 метров. Они питаются исключительно водорослями в прибрежных районах Индо-западной части Тихого океана. Дюгони могут поедать до 45 килограммов водорослей в день.

Проект по спасению «русалок» осуществляется в рамках Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. В рамках проекта принимаются меры, направленные на спасение дюгони и защиту среды их обитания - экосистемы тропических водорослей.

Эксперты ЮНЕП отмечают, что тропические экосистемы водорослей также важны, как и системы коралловых рифов, потому что они имеют решающее значение для развития прибрежного рыболовства.

Морские коровы могут достигать трех метров и весить 500 кг. Если им ничего не угрожает, то они могут жить до 70 лет. Эти млекопитающие могут путешествовать на сотни километров в течение нескольких дней.

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В последние годы популяция дюгони резко сократилась. Сегодня их насчитывается примерно 120 тысяч. По мнению экспертов, если учесть огромный диапазон их обитания, это очень маленькое число.

Проект по защите дюгони был запущен еще в 2015 году. Он рассчитан до декабря 2018 года. На его реализацию в целом потребуется шесть миллионов долларов США.