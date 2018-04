Гепарды оказались на грани вымирания - ученые

Самое быстрое животное на земле, гепард (Acinonyx jubatus), оказался на грани вымирания и может исчезнуть навсегда, если срочно не будут приняты меры по сохранению ландшафта. Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Его результаты кратко изложены на Рhys.org.

Читайте такжеЖирафов включили в список видов, которым грозит вымирание

Общество сохранения диких животных под руководством Зоологического сообщества Лондона провело исследование, согласно которому, по наиболее точным оценкам, во всем мире осталось всего 7100 гепардов. Их популяция может сократиться вдвое в ближайшие 5-10 лет.

Более того, гепарды были изгнаны из 91% своего исторического ареала проживания. Сильнее всего пострадала популяция азиатского гепарда: на небольшой изолированной территории в Иране остается не более 50 кошек.

В связи с резким уменьшением численности исследователи настаивают на переводе гепардов из категории "уязвимых" видов в категорию "вымирающих" и внесении их в Красную книгу находящихся под угрозой исчезновения животных Международного общества сохранения видов и природных ресурсов.

Ситуацию ухудшает то, что 77% ареалов обитания гепарда находятся вне охраняемых природных территорий. Это усложняет работу по их защите и значительно усиливает уязвимость к антропогенной нагрузке. К примеру, популяция гепардов в Зимбабве сократилась с 1200 до максимум 170 животных всего за 16 лет.