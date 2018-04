"Шкуры сдираются живьем": зоозащитники показали "старания" вьетнамских фермеров для ведущих модных брендов

Компания представила видео, снятое с нескольких крокодиловых ферм во Вьетнаме, в котором показывается процесс подготовки животных к снятию шкур, используемых ведущими модными брендами, сообщает Profashion.

На видео показано, что в процессе снятия, и даже после, крокодилы остаются живыми. Как рассказал один из рабочих фермы, зачастую животные умирают в течение нескольких часов. Ознакомившийся с видео эксперт-биолог подтвердил, что при используемом методе умерщвления крокодилы не погибают мгновенно и в течение двух часов после процесса остаются чувствительны и испытывают боль.

В ходе расследования также выяснилось, что живых крокодилов содержат в слишком маленьких бетонных вольерах, длина которых меньше длины животных.

Убой снят на фермах Ton Phat Crocodile Co Ltd и My Hiep Private Company. В течение нескольких лет они предоставляют шкуры компании Heng Long, сингапурскому поставщику экзотической кожи.

В связи с этим президент организации Ингрид Ньюкирк призвала потребителей не покупать изделия из экзотической кожи.

Ранее PETA уже публиковала доклады о жестоком обращении с рептилиями на различных крокодиловых фермах – от Техаса до Зимбабве. В результате модель и музыкант Джейн Биркин обратилась в Hermes с требованием перестать использовать ее имя для сумок Birkin, пока компания не начнет соблюдать международные нормы, применимые к их производству. Позже она отказалась от своего решения, объяснив это изменениями в работе животноводов и пояснениями со стороны Hermes об «отдельной ошибке» на ферме в Техасе.