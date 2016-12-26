В Арктике нашли останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами
13:24, 26 декабря 2016Спасение видов
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Команда геологов из Рочестерского университета обнаружила останки вида птиц, что существовал 90 млн лет назад.
Кости Tingmiatornis arctica / nature.com
Геологи нашли в Арктике останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами.
Об этом сообщает "Эспрессо", ссылаясь на статью в Nature.
Кости птицы, названной Tingmiatornis arctica, указывают на то, что она выглядела как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имела острые зубы.
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Исследования пород показали, что птица жила в вулканической местности, где кроме нее обитали черепахи и крокодилоподобные рептилии.
Останки птицы были обнаружены выше чем поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятной для них.
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