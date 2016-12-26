В Арктике нашли останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами

Геологи нашли в Арктике останки ранее неизвестного вида птиц с острыми зубами.

Об этом сообщает "Эспрессо", ссылаясь на статью в Nature.

Кости птицы, названной Tingmiatornis arctica, указывают на то, что она выглядела как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имела острые зубы.

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Исследования пород показали, что птица жила в вулканической местности, где кроме нее обитали черепахи и крокодилоподобные рептилии.

Останки птицы были обнаружены выше чем поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятной для них.