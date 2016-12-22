В Киевском зоопарке открыли домик для петуха - символа 2017 года (фоторепортаж)
15:34, 22 декабря 2016Спасение видов
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Символ 2017 года вместе со своими курочками получил новое жилье.
Сттоличный петух со своими курочками / Фото zoo.kiev.ua
Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Торжественное открытие экспозиции состоялось 22 декабря. Теперь в новой домике будет проживать породистый рыжий петух со своими четырьмя курочками.
Домик для петуха / Фото zoo.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, на днях в Киевском зоопарке установили "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.
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