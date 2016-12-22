В Киевском зоопарке открыли домик для петуха - символа 2017 года (фоторепортаж)

15:34, 22 декабря 2016
Спасение видов
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Символ 2017 года вместе со своими курочками получил новое жилье.

Петушок со своими курочками / Фото zoo.kiev.ua

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Торжественное открытие экспозиции состоялось 22 декабря. Теперь в новой домике будет проживать породистый рыжий петух со своими четырьмя курочками.

Домик для петушка / Фото zoo.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, на днях в Киевском зоопарке установили "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.

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Теги: #фоторепортаж#Киевский зоопарк#петух