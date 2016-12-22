В Киевском зоопарке открыли домик для петуха - символа 2017 года (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Торжественное открытие экспозиции состоялось 22 декабря. Теперь в новой домике будет проживать породистый рыжий петух со своими четырьмя курочками.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киевском зоопарке установили "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.