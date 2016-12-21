В Татарстане при пожаре погибли животные из зоопарка

В татарстанском Чистополе при пожаре в универмаге погибли пять животных из выездного контактного зоопарка. Об этом сообщает местное информагентство «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

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Как только начался пожар, работники соседних магазинов успели спасти 55 животных из выездного зоопарка ООО «Зоо-Фобус», который приехал в Чистополь из Омска. Сейчас спасенные животные находятся у сотрудников выездного зоопарка. Завтра их отправят в Омск.

Среди жертв огня оказались лемур толстый лори, мармозетка белоухая, тигровый питон альбинос, красноухий тамарин и африканская летучая собака.

Пожар в ЦУМе на улице Ленина в Чистополе случился 20 декабря в семь часов вечера. На момент пожара в здании на втором этаже находились около 60 животных трогательного зоопарка.

Никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. МЧС рассматривает несколько версий возникновения пожара, в том числе и поджог.