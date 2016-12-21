В реки Боливии выпустили более 100 тысяч черепах ради сохранения их популяции

11:27, 21 декабря 2016
Спасение видов
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В реки Боливии выпустили больше ста тысяч черепах ради сохранения их популяции в дикой природе.

hdfinewallpapers.com

К такой церемонии присоединился также президент страны Эво Моралес. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Черепахи смогут прожить дог 100 лет / ТСН

Отмечается, что летние черепахи почти исчезли из местных водоемов, ведь их мясо и яйца очень питательны, и популярны среди охотников. В свою очередь, чем меньше становилось черепах, тем больше страдала экосистема.

Рептилии съедают вредителей, которые загрязняют реки. "Если этих малышей не выловят браконьеры, то они вырастут до метра величиной и смогут прожить до ста лет", - сказано в сообщении.

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Теги: #черепахи#Боливия