В реки Боливии выпустили более 100 тысяч черепах ради сохранения их популяции
11:27, 21 декабря 2016Спасение видов
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В реки Боливии выпустили больше ста тысяч черепах ради сохранения их популяции в дикой природе.
Летние черепахи почти исчезли из водоемов / hdfinewallpapers.com
К такой церемонии присоединился также президент страны Эво Моралес. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
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Черепахи смогут прожить до 100 лет / ТСН
Отмечается, что летние черепахи почти исчезли из местных водоемов, ведь их мясо и яйца очень питательны, и популярны среди охотников. В свою очередь, чем меньше становилось черепах, тем больше страдала экосистема.
Рептилии съедают вредителей, которые загрязняют реки. "Если этих малышей не выловят браконьеры, то они вырастут до метра величиной и смогут прожить до ста лет", - сказано в сообщении.
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