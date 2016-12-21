В реки Боливии выпустили более 100 тысяч черепах ради сохранения их популяции

К такой церемонии присоединился также президент страны Эво Моралес. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Отмечается, что летние черепахи почти исчезли из местных водоемов, ведь их мясо и яйца очень питательны, и популярны среди охотников. В свою очередь, чем меньше становилось черепах, тем больше страдала экосистема.

Рептилии съедают вредителей, которые загрязняют реки. "Если этих малышей не выловят браконьеры, то они вырастут до метра величиной и смогут прожить до ста лет", - сказано в сообщении.